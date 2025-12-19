La Ue si divide anche sul Mercosur Assalto degli agricoltori a Bruxelles

Le tensioni tra l'Unione Europea e il Mercosur sono al centro di un acceso dibattito. I manifestanti agricoltori, insoddisfatti delle politiche agricole, hanno invaso Bruxelles, trasformando la Place de Luxembourg in un luogo di protesta acceso. Questo scontro evidenzia le divergenze e le sfide che attraversano l’Europa nel confrontarsi con accordi commerciali e questioni agricole di grande rilevanza.

Place de Luxembourg, la piazza su cui si affaccia il Parlamento europeo, ieri si è trasformata in un campo di battaglia. Alcuni dei manifestanti che si sono riuniti a Bruxelles per protestare contro la Pac e l'accordo di libero scambio con il Mercosur hanno appiccato incendi e scagliato contro polizia e Parlamento non solo pietre, ma anche patate e barbabietole. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. La giornata di proteste, però, non è stata solo questo. Da Boulevard Du Roi Albert II, non lontano da uno degli snodi ferroviari più importanti della città, dopo un comizio dei rappresentanti di alcune organizzazioni agricole europee, è partita una lunga marcia pacifica.

