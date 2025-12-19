La truffa del pignoramento Cecchini sventa l’inganno

Un tentativo di maxi truffa minaccia il dottor Maurizio Cecchini, cardiologo e responsabile della Onlus Cecchini Cuore. La frode, studiata nei dettagli, mira a ingannare e truffare, ma l’attenzione e l’intelligenza del professionista sono riuscite a sventare l’inganno, dimostrando ancora una volta l’importanza della vigilanza contro le truffe ai danni di persone e associazioni impegnate nel sociale.

© Lanazione.it - La truffa del pignoramento. Cecchini sventa l'inganno Tentativo di maxi truffa ai danni del dottor Maurizio Cecchini, cardiologo e responsabile della Onlus Cecchini Cuore. "Sabato scorso ho ricevuto una Pec contenente un atto di pignoramento dal valore di 21mila euro – racconta il medico –. La lettera era credibile con tanto di carta intestata con il logo ufficiale dell' Agenzia delle Entrate. Nel testo, però, non ho riscontrato alcun riferimento alle motivazioni per cui era partito il procedimento". A quel punto l'esca era stata lanciata. "Ero molto preoccupato e agitato, poi domenica sera ho provato a cercare informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate dove erano segnalati altri tentativi di truffa analoghi al mio - prosegue Cecchini -.

