La tragica morte di Claire Tracy e la chat con il Diavolo | Ha scolpito la verità nella tua mente

La morte improvvisa di Claire Tracy, giovane giocatrice della squadra femminile di calcio della Rice University ha sconvolto il mondo del calcio universitario americano. La tragedia sarebbe collegata alla challenge conosciuta come "trend devil" di cui aveva pubblicato solo qualche giorno prima alcuni stralci sui propri social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

