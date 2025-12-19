La prima parte della quinta stagione di Stranger Things ci ha conquistati, appassionati e incollati allo schermo, al punto che – per quest’anno – al classico countdown mentale che ci accompagna nei giorni prefestivi per arrivare alla vigilia di Natale e alla notte di San Silvestro, sembra essersi affiancato quello che ci porterà a vedere, finalmente, i nuovi episodi dello show il 26 dicembre e il primo gennaio 2026. Le prime puntate della stagione conclusiva hanno mostrato diversi colpi di scena e sequenze degne di un kolossal, ma hanno anche enfatizzato le similitudini – già abbastanza evidenti e chiacchierate in passato – che ci sono tra le vicende che coinvolgono i ragazzini di Hawkins e quelle che nei primi anni 2000 hanno visto come protagonista il maghetto più famoso del cinema e della letteratura contemporanea: Harry Potter (che a breve tornerà con una serie ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La teoria che collega Stranger Things a Harry Potter non è poi così bizzarra

Leggi anche: Stranger Things e Harry Potter: le storie sembrano legate come per magia

Leggi anche: Stranger Things e Harry Potter: il collegamento inquietante nei nuovi episodi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stranger Things 5: Il Signor Cos’è si ispira a eventi reali? - Una popolare teoria del web vorrebbe che il Signor Cos'è di Stranger Things 5 sia ispirato a reali eventi di cronaca ... lascimmiapensa.com