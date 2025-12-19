La striscia di Susa

Le predicatori di democrazia di Susa, che un tempo si esprimevano attraverso manifestazioni pacifiche, ora si trovano senza il loro centro sociale occupato. La loro presenza si è spostata dalle piazze alle strade, tra sassi e molotov, alimentando tensioni e incertezza. Un cambiamento che mette in discussione il loro ruolo e il senso delle loro azioni, lasciando sospesi i confini tra protesta e violenza.

© Ilgiornale.it - La striscia di Susa Predicatori di democrazia che poi tirano sassi e molotov per le strade, oggi per Gaza domani non si sa, non hanno più il loro centro sociale occupato. Perché lo Stato rimette qualche regola in questo strano Paese dove se occupi una casa vai al Parlamento europeo, invece se la compri quello stesso Parlamento ti scarica addosso una miriade di tasse e poi pretende che tu spenda ancora, e ancora, per avere il bollino energetico. Tutto questo mentre in Cina intossicano il pianeta con carbone e petrolio e fanno lavorare i bimbi per rivenderci i marchi del lusso sottocosto. Non c’erano dubbi che a difendere i giovanotti guerriglieri di Torino scendessero in campo i loro amichetti di sinistra, Avs in testa, in un mix spumeggiante di islamismo, marxismo, fancazzismo che li rende oggi davvero i «disoccupati». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Striscia la notizia compie 37 anni: «Finché c’è Striscia c’è speranza!» Leggi anche: Gaza, la tregua entra nel vivo: tra camion di aiuti nella Striscia e rilascio degli ostaggi, negoziato blindato: Hamas “rinuncia” al controllo della Striscia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La striscia di Susa - Non c’erano dubbi che a difendere i giovanotti guerriglieri di Torino scendessero in campo i loro amichetti di sinistra ... msn.com

* Quando arriva Natale * Nell'ambito di Valdistorie, rassegna teatrale pensata per le nuove generazioni della Valle di Susa, domenica 21 dicembre alle 17 al Teatro Fassino andrà in scena lo spettacolo per famiglie di e con Silvano Antonelli "Quando arriva Na - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.