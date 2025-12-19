La star di Scissione e Spider-Man lancia un messaggio alla comunità LGBTQ+ | Ci zittiscono ma ce la faremo

Una voce forte e coraggiosa si fa sentire tra le luci dei riflettori: un'icona di Hollywood si rivolge alla comunità LGBTQ+, trasmettendo speranza e determinazione. In un panorama spesso ostile, il suo messaggio risuona come un inno alla resilienza e alla lotta per i diritti. Perché, a volte, il vero successo va oltre la carriera, diventando un simbolo di solidarietà e cambiamento.

© Movieplayer.it - La star di Scissione e Spider-Man lancia un messaggio alla comunità LGBTQ+: "Ci zittiscono, ma ce la faremo" C'è un momento, nella traiettoria di un attore, in cui la carriera incontra qualcosa di più grande del lavoro stesso. Per Tramell Tillman, quel punto di contatto oggi passa dal Marvel Cinematic Universe, ma anche da una presa di posizione pubblica che intreccia identità, politica e necessità di esserci. Tramell Tillman, protagonista di Scissione, parla del suo ingresso nel cast di Spider-Man: Brand New Day e lancia un messaggio forte alla comunità LGBTQ+. Tra carriera, rappresentazione e resistenza, l'attore rivendica visibilità e futuro. Dalla complessità di Scissione al mondo Marvel Reduce dal successo di Scissione, serie che ha ridefinito il linguaggio del workplace drama in chiave disturbante e concettuale, Tramell Tillman si prepara a entrare ufficialmente nell'universo dei supereroi con Spider-Man: Brand New Day, accanto a Tom Holland. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Spider-man: inizio rompe la lunga tradizione dei film di spider-man di 24 anni Leggi anche: Fan di Spider-Man Beyond The Spider-Verse? C’è una nuova data di uscita (ma non come pensate) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Grande Fratello, ecco chi tra Giulia e Grazia è la terza super finalista del programma; Grande Fratello 2025, scopriamo chi si è classificato al terzo posto nella finale del reality show; The Voice Senior, al via le novità del regolamento per la finale: chi conquisterà il primo posto?; Anita trionfa al Grande Fratello 2025, ma continua la serie di vittorie previste dalla critica. La star di Scissione e Spider-Man lancia un messaggio alla comunità LGBTQ+: "Ci zittiscono, ma ce la faremo" - C'è un momento, nella traiettoria di un attore, in cui la carriera incontra qualcosa di più grande del lavoro stesso. movieplayer.it

Spider-Man: Brand New Day, un'amatissima star di Scissione confermata nel cast - Dopo aver conquistato tutti con la sua performance in Scissione e aver condiviso lo schermo con Tom Cruise nell'ultimo Mission: Impossible, nuova occasione per Tramell Tillman che si unisce al MCU ... movieplayer.it

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, grosse novità per il film spin-off della saga! - Scoprite le ultime novità sul primo film spin- cinema.everyeye.it

Golden Globe 2026, tutte le nomination: i film e le star in corsa Le nomination dell'83esima edizione dei Golden Globe - annunciate oggi a Los Angeles - aprono ufficiale la cosiddetta 'season award' (ovvero 'la stagione dei premi'). Il film con il maggior numero - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.