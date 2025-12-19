La splendida foto dell'arcobaleno che ha creato un cerchio perfetto in Liguria | È durato 1 ora e mezza

Il cielo di Varazze, in Liguria, ha regalato uno spettacolo unico il 17 dicembre: un arcobaleno che si è formato in un cerchio perfetto, riflettendosi sul mare. Un fenomeno raro e affascinante, durato un’ora e mezza, capace di catturare l’attenzione di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa meraviglia naturale.

