La splendida foto dell'arcobaleno che ha creato un cerchio perfetto in Liguria | È durato 1 ora e mezza

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo di Varazze, in Liguria, ha regalato uno spettacolo unico il 17 dicembre: un arcobaleno che si è formato in un cerchio perfetto, riflettendosi sul mare. Un fenomeno raro e affascinante, durato un’ora e mezza, capace di catturare l’attenzione di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa meraviglia naturale.

Immagine generica

Il 17 dicembre nel cielo di Varazze, in Liguria, un arcobaleno ha disegnato un cerchio perfetto grazie al suo riflesso sul mare. Il fenomeno ottico fotografato da Gabriella Motta, durato a lungo, si è impreziosito anche di un secondo arco. Ecco cos'è un arcobaleno e come si forma nel cielo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Chi è Luigi Morcaldi, l’uomo che ha ucciso a coltellate l’ex moglie Luciana Ronchi: “Ora datemi l’ergastolo”

Leggi anche: Chiara Poggi, il mistero dell’ora del delitto a Garlasco. La ‘forbice’ sulla scena del crimine, un’ora e mezza tra alibi e menzogna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

splendida foto arcobaleno haLa splendida foto dell’arcobaleno che ha creato un cerchio perfetto in Liguria: “È durato 1 ora e mezza” - Il 17 dicembre nel cielo di Varazze, in Liguria, un arcobaleno ha disegnato un cerchio perfetto grazie al suo riflesso sul mare ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.