La splendida foto dell'arcobaleno che ha creato un cerchio perfetto in Liguria | È durato 1 ora e mezza
Il cielo di Varazze, in Liguria, ha regalato uno spettacolo unico il 17 dicembre: un arcobaleno che si è formato in un cerchio perfetto, riflettendosi sul mare. Un fenomeno raro e affascinante, durato un’ora e mezza, capace di catturare l’attenzione di chi ha avuto la fortuna di assistere a questa meraviglia naturale.
Il 17 dicembre nel cielo di Varazze, in Liguria, un arcobaleno ha disegnato un cerchio perfetto grazie al suo riflesso sul mare. Il fenomeno ottico fotografato da Gabriella Motta, durato a lungo, si è impreziosito anche di un secondo arco. Ecco cos'è un arcobaleno e come si forma nel cielo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
