La Sicilia al quarto posto per persone obese il 13,5% Osservatorio salute chiede alla Regione anche l’intervento delle scuole

La Sicilia si colloca al quarto posto tra le regioni italiane per tasso di obesità tra gli adulti, con una percentuale del 13,5%. L’Osservatorio salute solleva l’allarme e chiede alla Regione interventi mirati anche nelle scuole, per contrastare questa tendenza preoccupante e promuovere stili di vita più sani tra le nuove generazioni.

Il 13,5% degli adulti siciliani risulta obeso. È quanto emerge dal rapporto Osservasalute 2025, che fotografa lo stato di salute della popolazione italiana, evidenziando una criticità persistente per l’isola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

