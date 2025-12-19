Belen Rodríguez si apre sui social, condividendo un momento di fragilità e difficoltà personale. Dopo un’apparizione visibilmente provata in Vanity Fair Stories, la showgirl ha deciso di parlare apertamente dei gravi attacchi di panico che sta affrontando, lasciando trasparire il suo lato più autentico e vulnerabile.

© Iodonna.it - La showgirl potrebbe tornare in Argentina

D opo essere apparsa visibilmente provata durante Vanity Fair Stories, Belen Rodríguez ha scelto di r accontare apertamente sui social il momento difficile che sta attraversando, spiegando di soffrire di gravi attacchi di panico. «Non ho mai fatto segreto degli attacchi di panico e della depressione. E posso garantire che non è vita » ha dichiarato con lucidità e coraggio sui social. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la famiglia starebbe valutando per lei un periodo lontano dall’Italia, con l’obiettivo di aiutarla a ritrovare equilibrio e benessere. Un possibile ritorno in Argentina, nei luoghi dell’infanzia e degli affetti più profondi, per proteggerla in una fase di particolare fragilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: La showgirl argentina è stata paparazzata insieme a Kemal Alagol, chirurgo conosciuto negli ambienti del jet set

Leggi anche: Belen va sulla neve ma qualcosa va storto: panico per la showgirl argentina (VIDEO)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Belen non sta bene”. Il piano della famiglia per riportarla in Argentina; Belen Rodriguez allarma i fan, possibile trasferimento all'estero e frecciata a De Martino: Meglio l'albero di Natale; Belen Rodriguez, “Meglio fidanzarsi con l’albero di Natale”: frecciata al vetriolo per De Martino?; Belen Rodriguez, perché la famiglia spinge per il ritorno in Argentina.

Belen Rodriguez sta male: la showgirl lascia l’Italia?/ “I genitori vogliono portarla in Argentina” - Mamma Veronica e papà Gustavo starebbero pensando di portare Belen Rodriguez in Argentina per aiutarla a riprendersi. ilsussidiario.net