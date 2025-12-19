La Sesa cresce ancora Utile di 49,6 milioni dopo il primo semestre Più 11,6% di ricavi
La Sesa conferma la sua crescita nel primo semestre, con un utile di 49,6 milioni di euro e un incremento dei ricavi dell’11,6%. La storica azienda di Empoli, quotata in Borsa, continua a espandersi nel settore dell’informatica, rafforzando la sua posizione di leader e mostrando segnali di solidità e dinamismo nel mercato.
EMPOLI Il colosso dell’informatica di Empoli, Sesa, azienda quotata in Borsa, ha presentato i dati sull’attività del gruppo nel primo semestre dell’anno fiscale, che per la società di via della Piovola parte dal mese di aprile. Il consiglio di amministrazione dell’impresa, presieduto da Paolo Castellacci, ha approvato il rendiconto intermedio di gestione al 31 ottobre. Nel primo semestre 2026 Sesa prosegue il proprio percorso di trasformazione in attuazione del nuovo piano industriale 2026-27, sviluppando la propria piattaforma di abilitazione della crescita sostenibile di imprese e organizzazioni, basata sui dati, orientata al mercato digitale e ispirata dalle persone, con un’attenzione su crescita organica e sviluppo delle competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
