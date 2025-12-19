La Scuola Futuri e Sostenibilità si conclude | un laboratorio per costruire il domani

La Scuola “Futuri e Sostenibilità” si avvia alla conclusione con un laboratorio dedicato a costruire il domani, registrato dall’ASviS il 1° dicembre 2025. L’evento si svolgerà il 2 dicembre, in occasione del World Future Day, giornata UNESCO dedicata ai futuri. Un momento di riflessione e impegno per un futuro sostenibile e consapevole.

di Sara Schiano di Cola, Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS dell’1 dicembre 2025 La Scuola “Futuri e Sostenibilità” si concluderà il 2 dicembre in occasione del  World future day, la giornata Unesco dedicata ai futuri. Le studentesse e gli studenti seguiranno in diretta da Catania l’evento nazionale dell’ASviS “ Un patto sul futuro, anche nell’interesse delle future generazioni “, dedicato al dibattito sui futuri possibili, in una data di grande valore simbolico e concreto. Una chiusura tutt’altro che formale, che segna il compimento della prima edizione della  Scuola di Alta Formazione “Futuri e Sostenibilità”, promossa dalla  Scuola Superiore dell’Università di Catania  e organizzata dall’ ASviS  nell’ambito dell’iniziativa  Ecosistema Futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

