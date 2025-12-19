La scomparsa di Enzo Cini Storica colonna della Cgil

La scomparsa di Enzo Cini rappresenta una perdita importante per la comunità pisana. Storico dirigente sindacale e figura di riferimento della sinistra locale, Cini ha dedicato la vita alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla politica cittadina. La Cgil di Pisa esprime il suo cordoglio, ricordando il suo impegno e la sua passione, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel territorio.

È morto Enzo Cini, storico dirigente sindacale e figura di riferimento della sinistra pisana. A darne notizia è la Cgil di Pisa, che in una nota esprime "profondo cordoglio per la scomparsa del compagno Enzo Cini", ricordandone il lungo impegno nel sindacato e nella politica cittadina. Nel suo percorso di vita Cini "ha contribuito insieme ad altri a costruire la storia sindacale e politica della sinistra pisana dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila". Funzionario della Fillea-Cgil, il sindacato degli edili, viene descritto come "un sindacalista completo", capace di conquistare la fiducia di lavoratori e famiglie in un settore in cui "le tutele erano scarse e il fare attività sindacale nei cantieri e in alcuni luoghi di lavoro era fortemente difficile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

