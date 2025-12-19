La scomparsa di Enzo Cini rappresenta una perdita importante per la comunità pisana. Storico dirigente sindacale e figura di riferimento della sinistra locale, Cini ha dedicato la vita alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla politica cittadina. La Cgil di Pisa esprime il suo cordoglio, ricordando il suo impegno e la sua passione, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel territorio.

© Lanazione.it - La scomparsa di Enzo Cini. Storica colonna della Cgil

È morto Enzo Cini, storico dirigente sindacale e figura di riferimento della sinistra pisana. A darne notizia è la Cgil di Pisa, che in una nota esprime "profondo cordoglio per la scomparsa del compagno Enzo Cini", ricordandone il lungo impegno nel sindacato e nella politica cittadina. Nel suo percorso di vita Cini "ha contribuito insieme ad altri a costruire la storia sindacale e politica della sinistra pisana dagli anni Settanta fino ai primi anni Duemila". Funzionario della Fillea-Cgil, il sindacato degli edili, viene descritto come "un sindacalista completo", capace di conquistare la fiducia di lavoratori e famiglie in un settore in cui "le tutele erano scarse e il fare attività sindacale nei cantieri e in alcuni luoghi di lavoro era fortemente difficile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Addio a Liliana Pandullo, storica colonna della Cgil friulana

Leggi anche: A Verona "Visioni architettoniche" celebra Cini Boeri con il documentario "La casa di Cini Boeri"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La scomparsa di Enzo Cini. Storica colonna della Cgil.

Enzo Biagi, la fragilità e il dolore dietro all'uomo che ha fatto la storia del giornalismo italiano - Diciotto anni dopo la sua scomparsa Biagi resta una figura centrale del giornalismo italiano: un narratore del reale che ha saputo ... ilgiornale.it

Tutta la comunità di Torella del Sannio si stringe in un dolore profondo per la scomparsa del caro Don Enzo. Per noi non è venuto meno soltanto un sacerdote, ma una presenza che ha accompagnato la vita del paese per anni, condividendo con ciascuno mo - facebook.com facebook