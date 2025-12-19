la scala mette in mostra gli abiti di giorgio armani

La Scala apre le sue porte per un evento esclusivo dedicato agli abiti di Giorgio Armani, simbolo di eleganza e stile senza tempo. Nel 1980, Claudio Abbado dirige una serata speciale incentrata sul Novecento, durante la quale si ascolta «Erwartung» di Schönberg, creando un connubio tra musica e moda che celebra l’arte in tutte le sue forme.

È il 1980 quando Claudio Abbado offre una serata dedicata al Novecento in cui si ascolta «Erwartung» di Schönberg. Sul palcoscenico i disegni originali del compositore, mentre il soprano Janos Martin indossa un abito bianco smagliante, firmato da Giorgio Armani. È solo una delle tante collaborazioni del grande stilista, scomparso il 4 settembre scorso, con il Teatro alla Scala. Il Piermarini non dimentica: dedica a Giorgio Armani l'inaugurazione della Stagione di Balletto 20252026, che si è aperta ieri con «La Bella addormentata». E aggiunge una mostra fotografica nel ridotto dei palchi che ripropone le creazioni di Re Giorgio per il tempio della lirica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

