La Ruota della Fortuna gira anche a Capodanno

: il quiz che unisce le generazioni non si ferma neanche il 31 dicembre. C'è qualcosa di rassicurante nel rumore della ruota che gira, nelle lettere che si accendono una dopo l'altra e in quel misto di suspense e leggerezza che accompagna ogni partita. La Ruota della Fortuna, uno dei quiz più amati della televisione italiana, torna in onda e sceglie una data simbolica per farlo: il 31 dicembre. Un modo speciale per salutare l'anno che se ne va e accogliere quello nuovo all'insegna del gioco e del sorriso. La decisione di portare il programma anche nella serata di San Silvestro conferma la forza di un format capace di attraversare le epoche senza perdere smalto. Nemmeno il 31 dicembre La Ruota della Fortuna si concederà uno stop - Il programma condotto da Gerry Scotti infatti andrà regolarmente in onda anche durante l'ultimo giorno dell'anno e non ci sarà alcuna pausa.

