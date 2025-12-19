La Ruota della Fortuna gira anche a Capodanno

: il quiz che unisce le generazioni non si ferma neanche il 31 dicembre. C’è qualcosa di rassicurante nel rumore della ruota che gira, nelle lettere che si accendono una dopo l’altra e in quel misto di suspense e leggerezza che accompagna ogni partita. La Ruota della Fortuna, uno dei quiz più amati della televisione italiana, torna in onda e sceglie una data simbolica per farlo: il 31 dicembre. Un modo speciale per salutare l’anno che se ne va e accogliere quello nuovo all’insegna del gioco e del sorriso. Leggi anche  Chiara Ferragni, inedite novità sul Pandora Gate, parlano i legali La decisione di portare il programma anche nella serata di San Silvestro conferma la forza di un format capace di attraversare le epoche senza perdere smalto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

la ruota della fortuna gira anche a capodanno

