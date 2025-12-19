la robur piazza il colpo in attacco tommaso andolfi veste bianconero

La Robur rafforza il proprio reparto offensivo con un colpo importante. Dopo aver anticipato la notizia, ora è ufficiale: Tommaso Andolfi indossa il bianconero. Un acquisto che punta a portare nuova energia e determinazione alla squadra, consolidando le ambizioni stagionali. La sua esperienza e talento rappresentano un valore aggiunto per il progetto della Robur, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Lo avevamo anticipato proprio ieri, su queste pagine. Adesso è ufficiale: Tommaso Andolfi (nella foto) è un nuovo giocatore della Robur. Attaccante, classe 2000, è arrivato dal Pontedera, in Serie C, dopo la rescissione del contratto che lo legava al club granata fino al giugno del 2027. Un giocatore, guardando al curriculum che la porta la vede abbastanza: al Tau Altopascio, in Serie D, dove ha giocato prima di passare, appunto, al Pontedera, ha realizzato 7 gol e 3 assist il primo anno e 12 gol e 4 assist il secondo. Un percorso che lo ha fatto finire nel mirino di diversi club, tutti di terza categoria, tra cui il Livorno, città in cui è nato (è cresciuto calcisticamente tra Pro Livorno Sorgenti e Armando Picchi), Gubbio e Campobasso, oltre a quello per cui ha firmato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

