La rivoluzione silenziosa dei veicoli commerciali | perché l’Italia ha smesso di comprare furgoni
Se osservi il traffico delle nostre città, dai grandi centri come Milano e Roma fino alle province industriali del Nord-Est, noterai qualcosa di diverso rispetto a soli cinque anni fa. Non è solo il design dei mezzi o il silenzio dei motori elettrici che iniziano a farsi strada; è il modo in cui quei mezzi sono arrivati lì. Nel 2025, il concetto di proprietà nel settore del trasporto leggero ha subito un crollo strutturale a favore di una visione molto più fluida e dinamica: il noleggio. I dati diffusi recentemente da ANIASA non lasciano spazio a dubbi: il noleggio a lungo e medio termine ha superato la soglia psicologica del 45% delle nuove immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri ( LCV ).
