La Regione Calabria investe sull' istruzione | ambienti più moderni e inclusivi per l’apprendimento
La regione Calabria rafforza il proprio impegno a favore del sistema scolastico con la pubblicazione dell’avviso pubblico Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa e inclusiva, promosso dal Dipartimento istruzione e pari opportunità: l’iniziativa mira a migliorare la qualità e la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft. Il Webinar gratuito
Scuole aperte, dalla Regione Calabria oltre 10 milioni per una didattica più inclusiva e innovativa - Gli interventi previsti riguardano l’acquisto di arredi e strumentazioni finalizzati a migliorare gli spazi scolastici ... reggiotv.it
Dalla Regione Calabria oltre 10 milioni di euro per le scuole: l’importante finanziamento per migliorare gli ambienti di apprendimento - Il dipartimento Istruzione e pari opportunità della Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico “Scuole aperte: nuovi spazi per una didattica innovativa ed inclusiva”, finalizzato a migliorare la ... msn.com
Calabria, contributi ai lavoratori per aggiornare le proprie competenze sulla transizione energetica - Dalla Regione Calabria voucher che coprono al 100% i costi di corsi formativi anche su efficienza energetica ed energia da fonti rinnovabili. qualenergia.it
Fondi europei per l’agricoltura, Gallo: Calabria virtuosa, raggiunto il target di spesa del Psr 2014-2022: La Regione Calabria ha centrato l’obiettivo di spesa dei fondi europei destinati all’agricoltura, chiudendo positivamente il Programma di Sviluppo rurale 20 - facebook.com facebook
