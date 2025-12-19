Durante il tradizionale concerto natalizio a Bruxelles, la regina Mathilde incanta con la sua classe, eleganza e stile senza tempo, accompagnata dalle figlie Elisabeth ed Eléonore. Un momento di raffinatezza che sottolinea la figura di una delle protagoniste più eleganti del panorama reale europeo, in un clima di festa e prestigio.

© Iodonna.it - La regina incanta insieme alle figlie Elisabeth ed Eléonore durante il tradizionale concerto natalizio a Bruxelles

C lasse, misura, eleganza e stile. La r egina Mathilde del Belgio continua a distinguersi come una delle figure più raffinate del panorama reale europeo. Ogni sua apparizione pubblica è un esercizio di stile sobrio e impeccabile, capace di coniugare tradizione e modernità con naturalezza. Il Concerto di Natale al Palazzo Reale di Bruxelles, appuntamento fisso della stagione delle feste, si è trasformato ancora una volta in una vera sfilata di eleganza, grazie alla presenza della sovrana, Re Filippo e delle loro due figlie. Tra gli eventi più attesi del calendario belga, non è stato solo un momento culturale, ma anche un’occasione per celebrare l’immagine di una famiglia reale unita e attenta al linguaggio della moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

