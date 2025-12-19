La Reggio BiC protagonista al passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026
C’è un filo di fuoco che attraversa l’Italia e porta con sé storie, volti ed emozioni. È quello della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, che nel suo viaggio ha fatto tappa anche a Reggio Calabria, regalando alla città un momento di grande intensità e valore simbolico. Tra i protagonisti di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico
Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico
La Reggio BiC protagonista al passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 - L’arrivo della fiaccola ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico carico di significati, dove sport, istituzioni e territorio si sono incontrati in un abbraccio ideale ... reggiotoday.it
Reggio Bic batte Treviso, Cugliandro: “gruppo in crescita, ora ci giochiamo tutto a Giulianova” - La Reggio Bic continua la sua rincorsa e centra un successo pesante contro Treviso, al termine di una gara intensa e combattuta. strettoweb.com
Serie A, una Reggio Bic ciclonica: vittoria 77-37 su Vicenza - La Reggio Bic conquista due punti pesantissimi superando in maniera netta il Wheelchair Basketball Vicenza con un eloquente 77- strettoweb.com
La cerimonia dell'accensione della Fiamma Olimpica | Milano Cortina 2026
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria presenta “Gianni Versace. Terra Mater – Magna Graecia Roots Tribute”. Protagonista anche l'azienda #Atam con un bus dedicato alla mostra, in programma fino al 19 aprile 2026. Le parole dell'ad di Atam - facebook.com facebook
Artigiano in Fiera: la Calabria con Reggio protagonista tra tradizione e artigianato avveniredicalabria.it/artigiano-in-f… #Calabria #Artigianato #ReggioCalabria #MadeInCalabria #Identità x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.