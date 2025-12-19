L’account YouTube della Serie A ha reso disponibile la Refcam della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri 2-0. Di seguito, abbiamo riportato alcuni degli episodi più interessanti. La Refcam di Napoli-Milan. Il Milan nel primo tempo ha ricevuto un calcio di punizione per un fallo di David Neres su Pavlovic. Di Lorenzo si è avvicinato all’arbitro Zufferli per chiedere che la punizione fosse battuta più lontana. Il direttore di gara gli risponde: «Cosa faccio di mestiere io? Faccio case. Vuoi che non metta il segno al punto giusto?». Poco dopo, il duro fallo di Rabiot su Politano: « Neanche giallo? », urla Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Refcam di Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli a Di Lorenzo: «Sai che mestiere faccio?»

Leggi anche: Napoli-Milan, la moviola: insufficiente l’arbitro Zufferli. Ecco i due episodi chiave del match

Leggi anche: Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli è un disastro: manca un rosso a Maignan e diversi cartellini gialli (Corsport)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Milan: a che ora e dove vedere la partita di Serie A - Tra le gare più attese di questo weekend di campionato spicca la sfida tra Napoli e Milan, che si giocherà questa sera allo stadio Maradona. facile.it

Napoli-Milan, formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming. C'è Neres, fuori McTominay. Leao dalla panchina, Abraham in attacco - Napoli e Milan tornano in campo dopo la pausa Nazionali e si affronteranno in una partita carica di importanza per entrambe le squadre. ilmessaggero.it

Devono rendersi conto che sta #RefCam ridicolizza un po i giocatori inquadrati. Questa immagine di #Saelemaekers stasera contro il #Napoli le supera tutte. #NapoliMilan #fblifestyle #SupercoppaItaliana #supercoppa #milan #napoli - facebook.com facebook