La Refcam di Napoli-Milan l'arbitro e la manata di Maignan a Politano | No è tutto buono

La visuale del direttore di gara mostra cosa è successo in un paio dei momenti più discussi della semifinale di Supercoppa: il brutto fallo di Rabiot su Politano e il contatto tra il portiere e l'esterno d'attacco. "No, niente. Così a posto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Manata di Maignan a Politano, niente espulsione: polemiche in Napoli-Milan

Leggi anche: I calciatori di Milan e Lazio “ingannati” dall’arbitro, cambia tutto in pochi secondi: scene surreali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Open VAR spiega quello che non si è visto in Napoli-Juve e perché Conte sbaglia a protestare.

La Refcam di Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli a Di Lorenzo: «Sai che mestiere faccio?» - La Refcam della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri 2- ilnapolista.it

CDS - Supercoppa Napoli-Milan, pesantemente insufficiente la partita di Zufferli, la moviola - Milan, semifinale di Supercoppa Italiana, e boccia in pieno l'arbitro Luca Zufferli: "La sindrome da (pr ... napolimagazine.com