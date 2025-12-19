La reazione di Marotta ai detrattori che dicevano l'Inter è finita | in tv consuma la vendetta
Il presidente nerazzurro manda un messaggio ai critici: "Li lasciamo dove li abbiamo trovati. Prima di giudicare bisogna avere tempo, il modello Inter è ancora competitivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Conte e la frase in tv che è una piccola vendetta: “Si va su gossip e fesserie”. Con chi ce l’ha
Leggi anche: La domanda di Vieri stuzzica la reazione di Allegri in tv: “E se c’avevo te in panchina…”
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
La reazione di Marotta ai detrattori che dicevano “l’Inter è finita”: in tv consuma la vendetta - La semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna è l'occasione che Giuseppe Marotta sfrutta per togliere un sassolino alla scarpa. fanpage.it
Ormai non si nascondono neanche più. Ricordate quando Marotta si è lamentato, e con lui anche Chivu e tutti gli altri, per gli arbitraggi ricevuti Ricordate la reazione di Gravina Ecco, neanche io. In poche ore, invece, Gravina è intervenuto per sanzionare Al - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.