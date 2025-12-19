La rapina perfetta | resta senza colpevoli un assalto da 300 mila euro assolto dopo 11 anni un imputato
Una rapina mirata e senza precedenti, avvenuta oltre 11 anni fa, ha lasciato tutti senza risposte. Un colpo da 300 mila euro, portato a termine da un commando di cinque uomini, di cui uno armato, ma con un esito che ha sorpreso tutti: l’unico imputato assolto, rimasto senza colpevoli. Un caso avvolto nel mistero e nell’inspiegabile.
Un colpo perfetto, quello messo a segno ormai oltre 11 anni fa ai danni di un furgone portavalori e che fruttò ben 300 mila euro: l'unica persona finita a processo perché, secondo l'accusa, avrebbe fatto da palo a un commando di cinque uomini, di cui uno armato di fucile a pompa - e mai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
