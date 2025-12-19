La psicopatologia applicata alla guerra in Ucraina Intervista a Luigi Zoja
L’analisi della guerra in Ucraina attraverso la lente della psicopatologia offre spunti profondi sulla complessità delle dinamiche umane e collettive. In questa intervista, Luigi Zoja, rinomato psicoanalista junghiano, esplora le figure archetipiche che emergono nel conflitto: il Paranoico e l’Eroe, rivelando le radici psicologiche e simboliche di un dramma globale. Un viaggio nella mente dei protagonisti e delle nazioni coinvolte, tra tensioni e aspettative.
Uno psicoanalista junghiano di talento come Luigi Zoja vede tre grandi personaggi sulla scena del teatro internazionale: “Il Paranoico, l’Eroe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: “Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina”: intervista al consigliere del Cremlino
Leggi anche: Trump sulla guerra in Ucraina: “Siamo più vicini che mai alla fine della guerra”
La psicopatologia applicata alla guerra in Ucraina. Intervista a Luigi Zoja.
La psicopatologia applicata alla guerra in Ucraina. Intervista a Luigi Zoja - Nel saggio Il nostro tempo, Zoja parte dal presupposto che l'uomo è mosso da sentimenti che spesso lo sovrastano e lo scara ... ilfoglio.it
Guerra in Ucraina: Kiev resiste e non cede terreno a Pokrovsk nonostante l'assalto russo - Dopo oltre un anno di offensiva tutta russa, la battaglia per Pokrovsk si è intensificata negli ultimi giorni, con le truppe di Mosca che si sarebbero infiltrate e avrebbero cercato di circondare ciò ... it.euronews.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.