La psicopatologia applicata alla guerra in Ucraina Intervista a Luigi Zoja

L’analisi della guerra in Ucraina attraverso la lente della psicopatologia offre spunti profondi sulla complessità delle dinamiche umane e collettive. In questa intervista, Luigi Zoja, rinomato psicoanalista junghiano, esplora le figure archetipiche che emergono nel conflitto: il Paranoico e l’Eroe, rivelando le radici psicologiche e simboliche di un dramma globale. Un viaggio nella mente dei protagonisti e delle nazioni coinvolte, tra tensioni e aspettative.

