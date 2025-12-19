La Provincia celebra 80 anni dalla sua ricostituzione

La Provincia di Caserta celebra con entusiasmo gli 80 anni dalla sua ricostituzione, un traguardo importante che ha visto una grande partecipazione e coinvolgimento delle scuole locali. L’evento, svoltosi presso l’Auditorium provinciale, ha rappresentato un momento di riflessione e di festa, sottolineando il ruolo fondamentale dell’istituzione nel territorio e nel cuore della comunità.

