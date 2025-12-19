La Provincia approva il bilancio di previsione
Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale 2026–2028, atto fondamentale di programmazione che definisce le priorità dell’Ente, assicura l’equilibrio dei conti e garantisce la continuità dei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Grottaminarda, il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione
Leggi anche: Caserta, il Consiglio Provinciale approva il bilancio di previsione 2026-28
Approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028; Provincia: approvato il bilancio di previsione. 40 milioni per strade, scuole, ambiente e Comuni; Approvato in Consiglio il bilancio di previsione della Provincia di Brescia; Approvato, da Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale, il Bilancio di Previsione 2026 - 2028.
Provincia di Caserta: il Consiglio approva il bilancio di previsione - Scopri tutti i dettagli riguardo Provincia di Caserta: il Consiglio approva il bilancio di previsione . casertaweb.com
Provincia, l’Assemblea dei Sindaci approva il bilancio di previsione 2026-2028 - Si è riunita ieri sera, giovedì 18 dicembre alle ore 17,30, presso la Sala A del Centro Incontri, l’Assemblea dei Sindaci, con una seduta ricca di contenuti e spunti di riflessione su temi di ... cuneodice.it
Ragusa, il Consiglio provinciale approva il bilancio di previsione - Il Consiglio provinciale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026- lasicilia.it
Provincia Bat – Consiglio salta, l’ente non approva il bilancio di previsione
Approvato un protocollo triennale tra Comune e Provincia dell’Aquila per potenziare l’offerta culturale e turistica in vista di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 #comune #Provincia #protocollo - facebook.com facebook
Approvato in Consiglio il #bilancio di previsione della #Provincia di #Brescia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.