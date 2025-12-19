La Promessa trame settimanali dal 20 al 26 dicembre | Jana muore nelle puntate speciali su Rete 4
Epilogo tragico per la protagonista della telenovela spagnola La Promessa: negli episodi in onda dal 20 al 26 dicembre Jana muore tra le braccia di Manuel. La morte della giovane è sicuramente un evento clou nelle trame della serie tv, ed è per questo che i vertici Mediaset hanno deciso di dedicarle due puntate speciali che andranno in onda sabato 20 dicembre in prima serata su Rete 4. Anticipazioni settimanali La Promessa, le indagini proseguono. Mentre Jana lotta tra la vita e la morte, la Guardia Civile prosegue con le indagini per scoprire chi sia il suo aggressore. Presto i sospetti si concentrano su Cruz, visto che proprio tra le mani della giovane moglie di Manuel viene rinvenuto un bottone appartenente a una vestaglia della marchesa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
La tragedia che ha colpito Jana ha unito ancora di più Manuel e Curro. Da questo momento in poi, il loro rapporto diventerà sempre più forte, autenticamente fraterno, e sempre più centrale nelle trame de #LaPromessa. #LaPromesa - facebook.com facebook
