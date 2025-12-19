La Primaziale nel futuro | Bene della collettività in chiave moderna e in dialogo con la città
La Primaziale di Pisa si proietta verso il futuro, abbracciando un nuovo ruolo come bene collettivo in dialogo con la città. Sotto la guida di Andrea Maestrelli, l’Opera della Primaziale si impegna a valorizzare e rinnovare questo patrimonio storico, rendendolo un elemento centrale della comunità e della vita urbana, in una chiave moderna e partecipativa.
di Gabriele Masiero PISA Futuro è la parola d'ordine che sceglie il presidente dell'Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, per parlare dell'impegno della fabbriceria per l'anno che verrà. E, in un colloquio con La Nazione, lo fa guardando "a un obiettivo comune più grande, che è la valorizzazione di un bene della collettività che vogliamo perpetuare nel tempo declinandolo però in maniera moderna". A cominciare, appunto dall'accoglienza, dei turisti. "Va in questa direzione la recente scelta della deputazione, che ringrazio, di deliberare il prolungamento dell'apertura serale di tuti i monumenti della piaza fino ale 22.
PISA/ DA DOMANI AL PALAZZO DELL'OPERA DEL DUOMO MOSTRA SU GIOVANNI PISANO In occasione del centenario della ricollocazione del pulpito (detto anche pergamo) di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa (1926-2026), l'Opera della Primaziale Pis
