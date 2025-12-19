La Primaziale nel futuro | Bene della collettività in chiave moderna e in dialogo con la città

La Primaziale di Pisa si proietta verso il futuro, abbracciando un nuovo ruolo come bene collettivo in dialogo con la città. Sotto la guida di Andrea Maestrelli, l’Opera della Primaziale si impegna a valorizzare e rinnovare questo patrimonio storico, rendendolo un elemento centrale della comunità e della vita urbana, in una chiave moderna e partecipativa.

