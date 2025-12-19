La Prima Pagina | auguri natalizi e nuovi progetti internazionali per il network editoriale

In questo periodo di festa, celebriamo 17 anni di informazione digitale e l’espansione del network Diciassette anni di informazione digitale, una rete editoriale diffusa in Italia e all’estero e nuovi traguardi già nel mirino. Auguri di cuore a tutti i nostri lettori e collaboratori, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo ricco di progetti internazionali e successi condivisi.

Diciassette anni di informazione digitale, una rete editoriale diffusa in Italia e all’estero e nuovi traguardi già nel mirino. È il bilancio tracciato da Antonio Nesci, editore de La Prima Pagina.it e di numerose testate digitali locali e tematiche, in occasione degli auguri di Natale e di fine anno rivolti a lettori, collaboratori e inserzionisti. Fondata nel 2009, La Prima Pagina ha dato origine nel tempo a un vero e proprio network editoriale che comprende testate territoriali come Conosci Milano, Conosci Roma, Conosci Bologna, Conosci Genova, FirenzeOra.it, Uno Sguardo su Torino, oltre a progetti tematici quali Europa nel Mondo, Belli e in Salute, WonderfullEnglish. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

