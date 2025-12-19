La prima e l’ultima volta che recitiamo insieme | Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano corpi famiglie ricchezza e indigenza in Se fossi te

Laura Chiatti e Marco Bocci protagonisti di “Se fossi te”, un film che esplora l’imprevedibile scambio di vite e corpi, portando i protagonisti a confrontarsi con ricchezza, povertà e le sfide del destino. Un racconto che svela come, oltre le differenze esteriori, i desideri autentici siano sempre gli stessi: amore, onestà e condivisione, le vere chiavi della nostra umanità.

Scambiarsi la vita e i corpi per un fatale gioco del destino. Capire poi che, in fondo, né ricchezza e povertà influenzino gli unici desideri che muovono gli essere umani: amore, onestà e condivisione. È il messaggio di fondo del film tv " Se fossi te ", in onda in prima visione su Rai 1 domenica 28 e lunedì 29 dicembre con due protagonisti uniti nella vita Laura Chiatti e Marco Bocci. "La prima e l'ultima volta che recitiamo insieme", ha detto l'attrice scherzando. La storia mette a confronto due mondi apparentemente inconciliabili. Massimo Mancuso (Bocci) è un operaio vedovo che fatica ad arrivare a fine mese, schiacciato dal peso delle responsabilità familiari.

