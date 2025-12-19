La Playlist più bella del mondo | emozioni al Parioli

Scopri la magia della musica e delle parole con La Playlist più bella del mondo, un evento unico al Parioli. Riccardo Rossi e Leonardo Colombati portano sul palco un coinvolgente spettacolo di narrazione musicale, capace di emozionare e sorprendere. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle storie e dai suoni, vivendo un’esperienza indimenticabile nel cuore della città.

© Ezrome.it - La Playlist più bella del mondo: emozioni al Parioli Cosa: Uno spettacolo di narrazione musicale ideato e interpretato da Riccardo Rossi e Leonardo Colombati.. Dove e Quando: Teatro Parioli Costanzo di Roma, dal 27 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026.. Perché: Per riscoprire il potere evocativo della musica come macchina del tempo e condivisione collettiva.. La musica possiede una capacità unica, quasi magica: quella di cristallizzare il tempo. Bastano poche note introduttive per essere trasportati istantaneamente in un altro luogo, in un'altra epoca, o per far riaffiorare il ricordo vivido di una persona o di un sentimento che credevamo sopito. È partendo da questa premessa universale che il Teatro Parioli Costanzo si prepara ad accogliere, nel cuore delle festività natalizie, un progetto che promette di trasformare l'ascolto passivo in un'esperienza attiva e condivisa. Una playlist che rimbalza tra generi, epoche e ricordi: La Playlist più bella del mondo Dal 27 Dicembre all' 11 Gennaio al Teatro Parioli Costanzo.

