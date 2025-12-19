La Nuova Sondrio accoglie un attaccante e dà il bentornato a un difensore
Ancora un innesto per il reparto offensivo della Nuova Sondrio: la società del presidente Michele Rigamonti, infatti, dopo l’ingaggio di bomber Ciro De Angelis e l’acquisto in prestito dalla Folgore Caratese di Francesco Lipari, si è assicurata le prestazioni dell’attaccante maliano Kanta. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
