La nuova edizione di Giochi in fiera divertimento e fantasia per tutta la famiglia

La Fiera di Bergamo si prepara a tornare con la nuova edizione di “Giochi in fiera”, un evento che promette divertimento e fantasia per tutta la famiglia. Con le festività natalizie alle porte, l’area si trasforma in un grande spazio dedicato ai più piccoli, offrendo momenti di gioia e spensieratezza. Un’occasione speciale per condividere sorrisi e creare ricordi indimenticabili insieme ai propri cari.

Bergamo. Con l'arrivo delle festività natalizie, la Fiera di Bergamo torna a trasformarsi in un grande spazio dedicato al divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie. È stata presentata il 18 dicembre nella sala Colleoni del polo fieristico di via Lunga, la seconda edizione di " Giochi in Fiera", l'evento che lo scorso anno ha conquistato migliaia di visitatori e che nel 2025-2026 si presenta in una veste ancora più ampia e coinvolgente. Giochi in Fiera è realizzata con il patrocinio della Provincia di Bergamo e del Distretto Urbano del Commercio, in collaborazione con la Diocesi di Bergamo, il Sistema Bibliotecario Urbano e la Biblioteca Digitale della Rete Bibliotecaria Bergamasca.

