La Notte nel Cuore slitta in seconda serata per far spazio a Io Sono Farah

Canale 5 ha deciso di spostare il gran finale de La Notte nel Cuore in seconda serata, nel tentativo di favorirne il successo. La programmazione si modifica per dare spazio a Io Sono Farah, che fatica a decollare, sperando di risollevare l’interesse del pubblico e regalare un finale all’altezza delle aspettative. Un cambiamento strategico che riflette le sfide della televisione di oggi.

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore slitta in seconda serata per far spazio a Io Sono Farah Io Sono Farah fatica a decollare, motivo per cui Canale 5 ha deciso di posticipare in seconda serata il gran finale de La Notte nel Cuore per tentare di favorirla. L’epilogo delle vicende della dizi turca con protagonisti i gemelli Nuh e Melek Çakirca non andrà infatti più in onda nel prime time di martedì 23 dicembre, come era invece previsto da tempo, ma una settimana più tardi, martedì 30 dicembre, dopo Io Sono Farah. Alla fine di Siyah Kalp (titolo originale de La Notte nel Cuore ) mancano soltanto due episodi, che andranno in onda, in forma ridotta e in seconda serata, in tre appuntamenti dopo Farah, che sta arrancando ogni venerdì sera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: Io sono Farah stasera la replica dell’episodio 16 in seconda serata dopo Tradimento Leggi anche: Tradimento si congeda e lascia spazio a Io Sono Farah Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La notte nel cuore, cambia data e orario dell'ultima puntata: il finale slitta al 30/12; La Notte nel Cuore, stravolta la programmazione: cancellato il raddoppio/ Slitta l’ultima puntata; Grande Fratello 2025: la finale slitta a giovedì 18 dicembre; La notte nel cuore: il finale tanto atteso slitta al 30 dicembre. La notte nel cuore, cambio programmazione: le ultime puntate slittanno in seconda serata - Per il finale di sempre de La notte nel cuore si è optato per l'ennesimo cambio programmazione per la soap turca che, in queste settimane di messa in onda della stagione autunnale, ha saputo ... it.blastingnews.com

La Notte nel Cuore eccezionalmente in onda nella seconda serata del 19 dicembre 2025: ecco cosa succede - La dizi turca sarà trasmessa, con un solo episodio, nella seconda serata di Canale5, dopo Io Sono Farah. comingsoon.it

La notte nel cuore, cambia data e orario dell'ultima puntata: il finale slitta al 30/12 - Martedì 23 dicembre, alle 22:00, andrà in onda una nuova puntata di Io sono Farah seguita alle 23:05 da La notte nel cuore di cui sarà trasmesso un singolo episodio. it.blastingnews.com

L'incidente nel cuore della notte: il 60enne è in gravi condizioni - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.