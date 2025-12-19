Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 100 i professionisti che hanno preso parte alla Notte degli Infermieri, la serata di gala promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha unito momenti di festa, brindisi e musica a una riflessione profonda sul presente e sul futuro della professione. Ad aprire l’evento è stata la Presidente OPI dott.ssa Olivieri, che ha accolto i colleghi, sottolineando il valore simbolico e politico dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Presidenti degli Ordini provinciali della Campania intervenuti alla serata Teresa Rea OPI Napoli, Rocco Cusano OPI Avellino, Gennaro Mona OPI Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘La Notte degli Infermieri’: celebrata l’unità dei professionisti

