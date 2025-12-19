‘La Notte degli Infermieri’ | celebrata l’unità dei professionisti
Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 100 i professionisti che hanno preso parte alla Notte degli Infermieri, la serata di gala promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha unito momenti di festa, brindisi e musica a una riflessione profonda sul presente e sul futuro della professione. Ad aprire l’evento è stata la Presidente OPI dott.ssa Olivieri, che ha accolto i colleghi, sottolineando il valore simbolico e politico dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Presidenti degli Ordini provinciali della Campania intervenuti alla serata Teresa Rea OPI Napoli, Rocco Cusano OPI Avellino, Gennaro Mona OPI Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Celebrata a Filetto con i bimbi della primaria la festa dell'unità nazionale e delle forze armate
Leggi anche: Infermieri, oltre mille professionisti pronti per l'assunzione in Piemonte
https://www.infermieritalia.com/2025/11/08/germania-infermiere-sede-e-uccide-10-pazienti-per-riposare-di-notte/ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.