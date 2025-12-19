La nicotina è tossica per il cuore in tutte le sua forme

La nicotina, presente in molte forme di consumo, rappresenta un rischio grave per la salute cardiovascolare. Che si tratti di sigarette tradizionali, e-cig, tabacco riscaldato o narghilè, questa sostanza è tossica per il cuore e i vasi sanguigni, contribuendo a problemi gravi e potenzialmente letali. È fondamentale conoscere i pericoli associati e adottare scelte più sane per proteggere la propria salute.

© Agi.it - La nicotina è tossica per il cuore in tutte le sua forme AGI - Che si tratti di sigarette tradizionali, della loro versione elettronica, del tabacco riscaldato o del narghilè, la nicotina è altamente dannosa per il cuore e i vasi sanguigni. A sottolinearlo uno studio, pubblicato sull' European Heart Journal, condotto dagli scienziati del Centro medico universitario di Magonza, dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, della Case Western Reserve School of Medicine di Cleveland e del Royal Brompton & Harefield Hospitals di Londra. Il team, guidato da Thomas Munzel, Filippo Crea, Thomas F. Luscher e Sanjay Rajagopalan, ha valutato la letteratura scientifica disponibile per considerare i danni di tutti i prodotti a base di nicotina. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: La Festa del Racconto celebra la sua 20ª edizione con un omaggio all'arte della narrazione in tutte le sue forme Leggi anche: Quel potere in tutte le sue forme La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Svapare è davvero più sicuro? La destra soffia sulle paure del quartiere Barriera di Milano: slogan contro i “maranza e il degrado”. Una narrazione tossica, che alimenta l’emarginazione in una città in crisi, con le casse comunali vuote - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.