La mossa di Conte per battere il Milan | la chiave Lobotka e l’intuizione Politano

Antonio Conte mette in campo una strategia vincente, sfruttando al massimo il ritorno di Lobotka in regia e l’intuizione di Politano. Il 2-0 di Riyad nasce da un attento equilibrio tattico, dove il recupero di sicurezza e precisione nel palleggio ha fatto la differenza. Due scelte chiave che hanno permesso al Napoli di superare il Milan, dimostrando come la mente e la tattica siano fondamentali per ottenere risultati importanti.

© Napolissimo.it - La mossa di Conte per battere il Milan: la chiave Lobotka e l’intuizione Politano Le due chiavi della vittoria. Il 2-0 di Riyad nasce da una precisa strategia di Antonio Conte. 1) Effetto Lobotka: Il ritorno in regia del numero 68 ha ridato tempi e sicurezza nel palleggio che mancavano da settimane. 2) L’intuizione Politano: Spostare Matteo Politano a tutta fascia (con Di Lorenzo bloccato nei tre dietro) ha creato una sovrapposizione costante che ha mandato in crisi il lato sinistro del Milan, permettendo al Napoli di dominare il gioco. Supercoppa, analisi tattica Napoli Milan Lobotka Politano Conte Supercoppa Napoli-Milan, l’analisi tattica: Lobotka riaccende la luce: basta caos. 🔗 Leggi su Napolissimo.it Leggi anche: Napoli-Milan, Conte cambia: Politano rilanciato, torna Lobotka Leggi anche: Roma-Napoli, Conte ha deciso: fuori Politano? La mossa a sorpresa e il ritorno dell’ex Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli-Milan, Conte pronto alla mossa a sorpresa: l’azzurro torna titolare; Filardi: Un passaggio necessario oggi è il turnover, Conte pare si stia adattando. Napoli-Milan, chiave tattica e metriche: dove Conte è riuscito a battere Allegri - Partita relativamente equilibrata in termini di qualità delle occasioni costruite; il Napoli ha leggermente sovra- areanapoli.it

Conte e la variante Politano, un’evoluzione del 3-4-3 - Il tecnico ha trovato la quadra per i giocatori che ha in questo momento. ilnapolista.it

Pagelle Napoli-Milan: Lobotka brilla e Hojlund trascina. De Winter e Maignan i peggiori in campo - La difesa rossonera ha praticamente lasciato campo aperto alla squadra di Conte, che ne ha approfittato senza troppi indugi. tuttosport.com

Cassano: “Conte un genio, con questa mossa ha strameritato col Milan! Questo è saper allenare…” x.com

Napoli-Milan di Supercoppa, la guida: la mossa di Conte, dove vederla in streaming e la “trappola” dei rigori Tutto su Napoli-Milan: probabili formazioni (Di Lorenzo in difesa, torna Lobotka), diretta TV su Italia 1 e regolamento.... - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.