La mossa di Conte per battere il Milan | la chiave Lobotka e l’intuizione Politano

Le due chiavi della vittoria. Il 2-0 di Riyad nasce da una precisa strategia di Antonio Conte. 1) Effetto Lobotka: Il ritorno in regia del numero 68 ha ridato tempi e sicurezza nel palleggio che mancavano da settimane. 2) L’intuizione Politano: Spostare Matteo Politano a tutta fascia (con Di Lorenzo bloccato nei tre dietro) ha creato una sovrapposizione costante che ha mandato in crisi il lato sinistro del Milan, permettendo al Napoli di dominare il gioco. Supercoppa, analisi tattica Napoli Milan Lobotka Politano Conte Supercoppa Napoli-Milan, l’analisi tattica: Lobotka riaccende la luce: basta caos. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

