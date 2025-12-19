La morte di Silvio Craia | Energia contagiosa sapeva far vivere l’arte La città gli deve tanto

La scomparsa di Silvio Craia rappresenta una perdita profonda per la nostra comunità. La sua energia contagiosa e la capacità di vivere e diffondere l’arte hanno lasciato un’impronta indelebile nel territorio. Uomo di cultura e di passione, Craia ha saputo coinvolgere e ispirare artisti e cittadini, contribuendo a rendere la nostra città più viva e vivace. La sua memoria rimarrà un faro di ispirazione per tutti noi.

"Il territorio deve tanto a Silvio Craia, alla sua energia, alla contagiosa modalità di diffondere l'arte e di rapportarsi con artisti, uomini di cultura, cittadini: ecco perché in tanti oggi ne piangono la scomparsa". È il ricordo dell'artista Silvio Craia – nato 88 anni fa a Corridonia e morto mercoledì notte a Macerata –, fatto da Giuliana Pascucci, curatrice scientifica delle collezioni dei musei maceratesi. "In lui – aggiunge – ho ammirato la vivacità e la generosità nel diffondere l'arte creando connessione tra artisti, intellettuali e le comunità locali, in poche parole sapeva far vivere l'arte".

Morto Silvio Craia, il mondo dell’arte in lutto - Nato a Corridonia nel febbraio del 1937, Craia frequentò l'Istituto d'Arte a Macerata prima di ... msn.com

