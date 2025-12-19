La rivoluzione digitale in montagna non passa da uno schermo, ma da un gesto istintivo. Avvicinare la mano, pagare, sciare. È da qui che parte la partnership tra Mastercard e Dolomiti Superski, annunciata in Alta Badia, e soprattutto da un oggetto che sembra uscito da un film di fantascienza ma è già realtà: un guanto da sci che permette di pagare contactless, senza batteria, senza smartphone, senza carte. Non è solo tecnologia. È un cambio di mentalità. In quota, dove il freddo rallenta tutto e ogni secondo tolto all’esperienza pesa, il pagamento smette di essere un’interruzione e diventa parte del flusso naturale della giornata sulla neve. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La montagna diventa contactless (e non serve togliersi i guanti)

Leggi anche: La montagna lecchese diventa sempre più inclusiva con il progetto “Ski Ability”

Leggi anche: La montagna lecchese diventa sempre più inclusiva con il progetto “Ski Ability”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mastercard e Dolomiti Superski insieme per digitalizzare l’ecosistema montagna.

La montagna diventa contactless (e non serve togliersi i guanti) - Dalle piste ai rifugi senza mai sfilare i guanti: Mastercard e Dolomiti Superski lanciano il guanto da sci contactless che trasforma il pagamento in un gesto naturale, sicuro e invisibile. panorama.it