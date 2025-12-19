Nonostante le proteste e le assenze, il consiglio comunale di Cadoneghe ha approvato il Dup e il Bilancio di previsione, segnando un risultato storico. Dopo anni di ostruzionismo, la maggioranza ha portato a termine un passaggio cruciale per il futuro della comunità, dimostrando determinazione e capacità di superare le difficoltà. Un traguardo importante che potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche politiche locali.

L’ostruzionismo delle minoranze non è bastato: il consiglio comunale di Cadoneghe ha approvato ieri sera 18 dicembre il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il Bilancio di previsione, raggiungendo un risultato storico: negli ultimi quindici anni non era mai accaduto che i principali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Regione, bagarre sul minuto di silenzio per il 7 ottobre. La minoranza lascia l’aula. In Comune a Genova maggioranza e minoranza trovano l’intesa

Leggi anche: Bilancio di previsione. Disco verde dell’aula 29 milioni d’investimenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La minoranza abbandona l'aula, ma passano il Dup e il Bilancio di previsione.

Minoranza abbandona l'Aula del Consiglio, duro scontro a Matera - "Il tentativo della maggioranza di distogliere l'attenzione dalle proprie, oggettive, difficoltà politiche e numeriche, accusando l'opposizione di irresponsabilità o di 'fuga per un capriccio politico ... ansa.it

Minoranza all’attacco: "Fughe dall’aula e assenze. La giunta è in profonda crisi" - "Le fughe dall’aula della maggioranza e l’assenza di alcuni esponenti dimostrano una cosa sola: lo stato di paralisi e ... msn.com

Il nuovo Piano sosta approvato in Commissione Traffico. Ma prima è bagarre in aula consiliare con la minoranza che abbandona l'aula. Contestato il fatto di no aver offerto la possibilità di avviare un dibattito con cittadini e associazioni. Domani commissione C - facebook.com facebook