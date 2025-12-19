La mia vita sul set

A quasi trent’anni, mi ritrovo a riflettere sul mio percorso e sulle emozioni che ancora accompagnano questa fase di transizione. È un momento di bilanci, di sogni e di nuove sfide, come se, nonostante tutto, l’adolescenza non fosse ancora del tutto alle spalle. La vita sul set mi ha insegnato a vivere con intensità, pronti a scoprire cosa riserva il futuro.

© Quotidiano.net - La mia vita sul set "Compirò trent'anni a maggio, quindi in fondo sto vivendo l'ultimo anno di adolescenza: finché l'età ha il 2 davanti.", ride l'attrice Ludovica Bizzaglia. In realtà lei è diventata adulta molto presto: il primo provino l'ha sostenuto a 9 anni, poi a 12 anni ha affrontato il set per "Appuntamento al buio" e l'anno successivo ha debuttato al cinema in "Amore 14" di Federico Moccia. "I miei genitori mi raccontano che già alla recita dell'asilo, quando non mi diedero la parte della protagonista, mi disperai come se fosse la cosa più grave del mondo – ricorda con simpatia –. Ci hanno provato a farmi fare tutti gli sport del mondo, ma duravo sì e no una settimana e mezzo. La mia vita sul set - Ludovica Bizzaglia ha esordito giovanissima "Ho vissuto esperienze importanti con maestri esemplari come Gigi Proietti".

