La maniglia della porta è difettosa marito e moglie morti intrappolati nella sauna | l'allarme non funzionava

19 dic 2025

Il terribile incidente a Tokyo dove la coppia di trentenni è stata rinvenuta senza vita dai Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare la porta della sauna per entrare. Secondo la polizia, hanno provato a suonare l'allarme ma il pulsante era disattivato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

