La mamma del bimbo di 3 mesi avvelenato col detersivo a Vasto | Ce lo siamo bevuti ci dobbiamo ammazzare

Una tragedia sfiorata a Vasto: un neonato di tre mesi è stato ricoverato dopo aver ingerito detersivo. La madre, 42 anni, è indagata per lesioni aggravate e avrebbe pronunciato parole inquietanti, lasciando emergere un quadro di forte tensione e preoccupazione. Un episodio che suscita sconcerto e mette in luce le fragilità e le emergenze familiari.

Bimbo di tre mesi avvelenato con il detersivo, la frase choc della madre al papà: «Piange troppo, ci dobbiamo ammazzare» - Queste, le parole che la mamma 42enne indagata per lesioni aggravate nei confronti del figlio di tre mesi, ... ilmattino.it

Bimbo di 3 mesi ricoverato a Vasto, intossicato dal detersivo: forse era sul biberon, indagata la madre - È indagata per maltrattamenti la mamma del bimbo di 3 mesi e mezzo ricoverato all'ospedale di Vasto con sintomi di intossicazione forse dovuto a tracce ... fanpage.it

Da mamma a mamma - ROUTINE SERALE Ciao a tutti Il mio bimbo ha 4 mesi e la nostra routine serale è bagnetto, massaggio con olio, poppata e verso le 21 si addormenta in braccio sempre mentre ciuccia. Lo metto nel lettino e continua a dormire. La n - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.