La madre di Omer Elomari in aereo per la prima volta per la finale del GF ma il figlio è il primo eliminato

Omer Elomari, il concorrente che aveva conquistato il cuore dei telespettatori, si è trovato a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. La sua emozione più grande? La sorpresa dell’arrivo della madre, che per la prima volta lo ha raggiunto in Casa. Un momento intenso che ha segnato profondamente il suo percorso, tra speranze e sacrifici, nel celebre reality di Canale5.

Grande Fratello: Omer incontra sua madre, ma esce a un passo dalla volata finale - Omer ha avuto il privilegio di incontrare sua mamma, che non ha mai viaggiato in aereo, ma che per rivedere ... msn.com

Omer Elomari eliminato in finale al Grande Fratello: l'infanzia difficile, il trasferimento in Italia e la storia con Rasha - Tra i due finalisti uomini di questa edizione del “Grande Fratello”, spicca la figura carismatica e un po' tormentata di Omer Elomari. ilmessaggero.it

Dalla Iliade di Omero Libro XVIII " O madre mia, si, quello che chiesi, l'Olimpo ha compiuto Ma che gioia è la mia se Patroclo è spento, l'amico mio diletto, che io pregiavo fra tutti i compagni, come la vita mia L'ho perduto, dell'armi superbe Ettore l'ha spogliato, - facebook.com facebook

Omer parlando di suo fratello... O. "A quanto ho capito starà qui per qualche giorno" R. "Allora ci sarà tutta la tua famiglia" O. "No, è solo ed è ospite del @GrandeFratello" R. "E che fa solo, chiamasse a mia madre o a mia sorella" #GrandeFratello #Rashmer x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.