La madre di Omer Elomari in aereo per la prima volta per la finale del GF ma il figlio è il primo eliminato

Omer Elomari, il concorrente che aveva conquistato il cuore dei telespettatori, si è trovato a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. La sua emozione più grande? La sorpresa dell’arrivo della madre, che per la prima volta lo ha raggiunto in Casa. Un momento intenso che ha segnato profondamente il suo percorso, tra speranze e sacrifici, nel celebre reality di Canale5.

Omer Elomari è stato eliminato a un passo dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Per lui la sorpresa dell’arrivo della madre nella Casa del reality di Canale5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

