La longa di Natale ci sarà ma con le sue regole | il Commissario chiarisce

Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione alla notizia apparsa su diversi quotidiani riguardante la richiesta presentata al Comune da alcuni gestori di esercizi pubblici, volta a consentire, in occasione delle prossime festività natalizie, lo svolgimento di intrattenimento musicale all’esterno dei propri locali, che a loro dire sarebbe vietato da un’ordinanza del 2017, si comunica quanto segue: Nessuna richiesta formale è pervenuta agli Uffici Comunali;. Le ordinanze possono avere un’efficacia limitata nel tempo e quindi attualmente non esiste alcuna ordinanza, come riferito nella notizia stampa, che possa vietare alcuna attività;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

