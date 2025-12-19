La logistica questa sconosciuta difficile da utilizzare con le persone

Le acque agitate di quasi tutti i mari e i laghi, con l’aggiunta di quella dei fiumi, talvolta in piena, che confluiscono in essi, sono navigate ancora in modo prevalente dalle aziende che si occupano di logistica. Va precisato che quella stessa attività si occupa, fin dall’inizio, prevalentemente della movimentazione di beni e servizi in ogni fase del collocamento degli stessi. Il decollo di tale attività, iniziata nel secolo scorso e esplosa all’ inizio dell’attuale, ha per oggetto l’ottimizzazione dei costi e delle performances, tra cui la limitazione drastica delle avarie di quanto trasportato e del recupero di eventuali resi che possano risultare in una delle tappe toccate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

