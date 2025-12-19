La Lega minaccia Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni | Salvini spinge la faida interna sulla manovra scontro totale e norme da rifare

La tensione tra i membri della Lega esplode, mettendo a rischio l’intera manovra delle pensioni. Borghi e Romeo minacciano di non votare e di adottare misure più dure, mentre Salvini si trova al centro di una faida interna che potrebbe compromettere il percorso politico. La notte si fa calda, e la crisi rischia di sconvolgere gli equilibri già fragili nel governo.

Roma – È quando nella notte i leghisti Claudio Borghi e Massimiliano Romeo spiegano al ministro leghista Giancarlo Giorgetti e al sottosegretario leghista Federico Freni che non voteranno l'emendamento sulle pensioni e che, anzi, valuteranno anche mosse più clamorose che la situazione si fa incandescente. A quel punto non ci sono più margini: la minaccia del Carroccio, su spinta di Matteo Salvini, è totale. La conseguenza è che vengono eliminate tutte le norme sulla previdenza. Cancellata la stretta sul riscatto della laurea. Cancellato l'allungamento delle «finestre» e cancellato anche l'opt-out (il silenzio-senso) per l'adesione dei giovani neoassunti ai fondi pensione.

