La lacca è ancora un prodotto fondamentale dell’hairstyling?

La lacca ha rappresentato per anni l’alleato principale per fissare e definire il look dei capelli. Nonostante oggi la scena sia ricca di alternative come sieri, oli e mousse, il suo ruolo storico rimane indelebile, simbolo di un’epoca in cui la perfezione dello styling si affidava principalmente a questa soluzione. Un prodotto che ha scritto la sua storia nel mondo dell’hairstyling, mantenendo intatto il suo fascino.

© Metropolitanmagazine.it - La lacca è ancora un prodotto fondamentale dell’hairstyling? Se oggi esistono sieri, olii, mousse, spume e gel, c’è stato un periodo in cui l’unico prodotto alleato per lo styling era la lacca. Talmente celebre da avere un suo musical dedicato, questo prodotto è croce e delizia di tutte le pieghe che si rispettino. In inverno, è un’ottima alleata contro umidità e pioggia. Ma come scegliere quella migliore? L’intramontabile fascino della lacca per capelli. Durante le feste fioccano le pieghe e il prodotto fissante più amato è sempre lei. In spray, a spruzzo libero, a tenuta fortissima o più leggera, si tratta di un prodotto fondamentale. Grazie alla rapida evaporazione di un solvente (solitamente alcol), rilascia una pellicola protettiva sul fusto, impedendo ad umidità e vento di scompigliare la chioma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Leggi anche: Egidio Borri, icona dell’hairstyling toscano protagonista del Wella Make It You Show Leggi anche: «Crescono senza lacca»: lo spot del ministero dell’Economia sui BTP Valore che fa discutere – Il video La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capelli styling: cera, lacca, spuma, gel… A ciascuna il prodotto giusto - Scegliere il proprio prodotto di styling capelli ideale non è per niente banale. iodonna.it Grande e meraviglioso armadio antico Cinese in lacca gialla appena messo in esposizione! Trovi il link alla pagina prodotto tra i link in bio. Il pezzo lo avevamo visto nell’estate del 2024 e l’avevamo fatto restaurare per renderlo perfetto per le case dei nostri cli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.