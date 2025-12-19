La guerra giusta esiste ed è quella che serve all’autodifesa Papa Leone XIV lo sa

La questione della guerra giusta ha da sempre diviso opinioni e interpretazioni. Alcuni sostengono che la preparazione militare sia un atto di autodifesa necessario, mentre altri vedono in essa un rischio di escalation. Mentre figure come Papa Leone XIV evidenziano il diritto alla autodifesa, critici come Zagrebelsky avvertono sui pericoli di una retorica che può portare alla guerra. La linea tra difesa e aggressione rimane sottile e complessa.

Al direttore - Il motto "se vuoi la pace, prepara la guerra" non convince Gustavo Zagrebelsky, che su Repubblica scrive: "Chi si prepara alla guerra dicendo che lo fa per evitarla, in realtà è disposto a farla, e se è disposto, la farà". Altrimenti, chiosa Zagrebelsky, "dove starebbe la deterrenza?". Dunque, si vis pacem, para bellum sarebbe, a suo parere, "un motto mentitore". Se così fosse, però, non avremmo avuto decenni di pace garantiti proprio dalla corsa agli armamenti messa in atto dagli Stati Uniti d'America in risposta alla parallela e crescente potenza militare dell'Unione sovietica.

